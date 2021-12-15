Besni'de 'Uyuşturucuyla Mücadele" konulu tiyatro - Haberler
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Besni'de 'Uyuşturucuyla Mücadele" konulu tiyatro

Besni'de 'Uyuşturucuyla Mücadele
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Adıyaman Besni ilçesinde 'Uyuşturucuyla Mücadele' konulu tiyatro oyunu sahnelendi.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Besni ilçesinde 'Uyuşturucuyla Mücadele' konulu tiyatro oyunu sahnelendi.

Madde bağımlılığına karşı halkı bilinçlendirmeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Besni'de lise çağındaki öğrencilere yönelik, 'Uyuşturucuyla Mücadele' konulu tiyatro gösterisi gerçekleştirildi.

Tiyatro oyununa ilçede bulunan liseli öğrenciler büyük bir ilgiyle katılım gösterdi. Recep Tayyip Erdoğan Konferans Salonunda sergilenen tiyatro oyununa Besni Kaymakamı Nazlı Demir' de katıldı.

Tiyatro oyununda uyuşturucuyla mücadele konuları ve uyuşturucunun zararları ele alındı. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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