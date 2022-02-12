Besni'de uyuşturucu operasyonları hız kesmiyor - Haberler
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Besni'de uyuşturucu operasyonları hız kesmiyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Besni'de uyuşturucu operasyonları hız kesmiyor

Adıyaman'ın Besni ilçesinde son iki hafta içerisinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarda toplam 13 kişiye işlem yapıldı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde son iki hafta içerisinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarda toplam 13 kişiye işlem yapıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Besni Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince Besni ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında son iki haftada 13 kişi uyuşturucu kullanırken veya uyuşturucu ticareti yaparken yakalandı.

Şahıslar ile birlikte 29,74 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 108,13 gram Metamfetamin maddesi ve 3 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımına yarayan aparat ele geçirildi. Yakalanan şahıslardan 7'si gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 7 şahıstan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Cumhuriyet, Adıyaman, 3. Sayfa, Haberler

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