Besni'de uyuşturucu madde ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Besni'de uyuşturucu madde ele geçirildi

26.12.2020 16:36 | Son Güncelleme: 26.12.2020 16:40
Besni'de uyuşturucu madde ele geçirildi

Adıyaman'ın Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma kısıtlamaları ile yaptıkları uygulamada 2 kişide uyuşturucu madde ele geçirdi.

Adıyaman'ın Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma kısıtlamaları ile yaptıkları uygulamada 2 kişide uyuşturucu madde ele geçirdi.

Polis ekipleri tarafından uygulama noktasında durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramalar sonucunda A.G. ve A.Y. isimli şahısların üzerinden toplam 4.20 gram jameika isimli uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. Uyuşturuculara el konulurken şahıslar ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Coşkun Sabah Burak Özçivit Furkan Palalı Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Fatih Terim Sergen Yalçın Halis Özkahya Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Tv Ocak Ankara Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Besni'de uyuşturucu madde ele geçirildi | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 16:41:29. #1.14#
title