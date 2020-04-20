Besni'de tek katlı evin duvarı çöktü ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, yağış sonrası tek katlı evin duvarı çöktü.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, yağış sonrası tek katlı evin duvarı çöktü.

Olay, ilçeye bağlı Üçgöz köyünde meydana geldi. Vakkas ve Güler Öztrak çiftinin yaşadığı tek katlı evin duvarı şiddetli yağışın ardından çöktü. Yaralanan kimsenin olmadığı çökme sırasında evde bulunan eşyaların bir bölümü ise toprak altında kaldı. Aşı yağıştan ötürü evlerinin duvarı yıkılarak çadırda yaşadıklarını belirten Vakkas Öztrak, "Aşırı yağış nedeniyle evimizin duvarı çöktü ve evimiz kullanılamaz hale geldi. Eşyalarımızı devletin verdiği çadıra koyduk, orada yaşamaya çalışıyoruz. Evimizi yaptıracak maddi gücümüz olmadığından yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA