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Besni'de sokak hayvanları unutulmadı

Besni'de sokak hayvanları unutulmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Adıyaman'ın Besni Kaymakamlığı soğuk havalarda yiyecek bulma sıkıntısı yaşayan sokak hayvanları için ilçede belirlenen alanlara mama bıraktı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni Kaymakamlığı soğuk havalarda yiyecek bulma sıkıntısı yaşayan sokak hayvanları için ilçede belirlenen alanlara mama bıraktı.

Besni Kaymakamı Nazlı Demir, soğuk ve karlı havada yiyecek bulamayan sokak hayvanları için bir ekip kurarak sokak ve caddelere mama bırakılmasını istedi. Kaymakam Nazlı Demir'in talimatıyla kurulan ekip, belirli aralıklarla cadde ve sokaklara mama bıraktı. Sokak hayvanlarını unutmayan Besni Kaymakamlığı ilçede vatandaşlar tarafından takdir topladı. - ADIYAMAN

Besni'de sokak hayvanları unutulmadı

Besni'de sokak hayvanları unutulmadı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Sokak Hayvanları, Nazlı Demir, Adıyaman, Yerel, Haber

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