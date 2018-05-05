Besni'de Silahıyla Havaya Ateş Eden Şahıs Yakalandı
Adıyaman’ın Besni ilçesi Gaziantep Caddesinde havaya ateş eden şahıs Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.
Adıyaman'ın Besni ilçesi Gaziantep Caddesinde havaya ateş eden şahıs Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Caddesi üzerinde silahla rast gele havaya ateş edildiği ihbarını alan Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde çalışma başlattı. Cadde üzerindeki güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen ekipler, tespit ettikleri E.K. isimli şahsı rastgele havaya ateş ettiği silah ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. - ADIYAMAN
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