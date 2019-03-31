Besni'de, Sağanak Su Baskınlarına Yol Açtı

Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur, su baskınlarına yol açtı. İlçede dün gece başlayan ve sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağmur, birçok noktada su baskınına yol açtı. Yolların göle dönmesi nedeniyle araçların trafikte ilerlemekte güçlük çektiği ilçede, bazı binaların giriş katlarındaki ev ve işyerlerine dolan sular, ekiplerin çalışmasıyla tahliye edildi.

Kaynak: DHA