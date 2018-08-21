Besni'de Polis Vatandaşları Dolandırıcılığa Karşı Uyardı

Adıyaman'ın Besni ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri vatandaşları ve esnafı sahte para ile dolandırılmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı polis ekipleri, esnafları gezerek, kalpazanlara karşı uyardı ve sahte para ile dolandırılma riskine karşı dikkatli olmalarını istedi.

Polis ekipleri, esnafları aldıkları parayı muhakkak kontrol etmeleri, sahte parayla karşılaştıklarında 155'i aramaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Esnafları ise polisin duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, alışverişlerde aldıkları paraları daha dikkatli kontrol edeceklerini belirtti. - ADIYAMAN