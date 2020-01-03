Besni'de otomobil yayaya çarptı
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Besni'de otomobil yayaya çarptı

Adıyaman'ın Besni'de ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya otomobil çarptı.

03.01.2020 11:39 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:44
Besni'de otomobil yayaya çarptı

'ın 'de ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya otomobil çarptı.


Edinilen bilgiye göre, Besni 'nde Habip Yıldırım'ın kullandığı 02 AAK 434 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Arif İşitmen'e çarptı. Kazanın etkisi ile yaralanan Arif İşitmen olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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