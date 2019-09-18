Besni'de otomobil şarampole yuvarlandı

Besni'de otomobil şarampole yuvarlandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

18.09.2019 17:59
Besni'de otomobil şarampole yuvarlandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Besni istikametine gelmekte olan Uğur Say sevk ve iradesindeki 63 AN 360 plakalı otomobil Terbizek köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole yuvarlandı.


Kazada sürücü Uğur Say ve yolcu Fatma Say yaralındı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Besni Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.