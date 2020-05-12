Besni'de otomobil devrildi: 4 yaralı
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Besni'de otomobil devrildi: 4 yaralı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi ile şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Besni'de otomobil devrildi: 4 yaralı
12.05.2020 00:40 | Son Güncelleme: 12.05.2020 00:40

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi ile şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Besni-Gaziantep karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi.

Sürücüsü öğrenilemeyen 45 EY 657 plakalı otomobil, ilçe merkezine doğru ilerlerken kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, ismi öğrenilemeyen sürücü ile otomobilde bulunan Ali Güzel (56), Ayvaz Güzel (32) ve Tayyar Güzel (37) yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılarak sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaralılardan Ayvaz Güzel, ilk müdahale sonrası durumu ağır olduğu için Adıyaman'a sevk edildi.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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