BESNİ'DE OTOMOBİL ALEV ALDI
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BESNİ'DE OTOMOBİL ALEV ALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde seyir halinde alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde seyir halinde alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Yeni Besni Mahallesi'nde meydana geldi.

Mustafa Kaplan yönetimindeki 37 KH 182 plakalı otomobilin motor bölümü seyir halindeyken alev aldı. Otomobili park eden sürücü Mustafa Kaplan, alevleri söndüremeyince itfaiyeden yardım istedi. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın otomobilde hasara yol açtı.

BESNİ'DE OTOMOBİL ALEV ALDI
BESNİ'DE OTOMOBİL ALEV ALDI
BESNİ'DE OTOMOBİL ALEV ALDI
BESNİ'DE OTOMOBİL ALEV ALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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