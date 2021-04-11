Besni'de ortaokullar arası bilgi yarışması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Besni'de ortaokullar arası bilgi yarışması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Besni'de ortaokullar arası bilgi yarışması

Adıyaman'ın Besni ilçesinde ortaokullar arası bilgi yarışmasının finali gerçekleştirildi.

Bakan Selçuk'tan 'Okullar kapanacak mı?' sorusuna yanıt: Valilik gözetiminde kararlar alınıyor
Bakan Selçuk'tan 'Okullar kapanacak mı?' sorusuna yanıt: Valilik gözetiminde kararlar alınıyor

Adıyaman'ın Besni ilçesinde ortaokullar arası bilgi yarışmasının finali gerçekleştirildi.

Besni Kaymakamı Nazlı Demir'in talimatları ve Besni ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel'in desteği ile Besni Rehberlik ve Araştırma Müdürlüğü proje ekibi tarafından hazırlanan Besni Eğitimde Niteliğin Artırılması Projesi (BENAP) kapsamında 5-9 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen ortaokullar arası bilgi yarışmasının final müsabakası yapıldı.

Besni Şehit Eren Kupal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen bilgi yarışması finaline ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, ilçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Adil Kahya, Bayram Canlı, Fikret Ürey ve Ramazan Korkut, final müsabakasına katılmaya hak kazanan okulların idarecileri ve öğrenci velileri katıldı.

Eleme müsabakalarında başarılı olarak finalde yarışmaya hak kazanan Besni İmam Hatip Ortaokulu, İzollu Ortaokulu, Safyün Hatice Gölbaşı Ortaokulu, Atatürk Ortaokulu, Çomak Ortaokulu, Özel Simya Ortaokulu, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu ve Kutluca Ortaokulu arasındaki çekişme son ana kadar sürdü.

Finalde yarışan 8 okullara Türkçe, matematik, fen bilgisi, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce ve genel kültür alanlarından toplam 20 soru soruldu.

8 Okul ve 24 öğrencinin katılımıyla jüri eşliğinde gerçekleştirilen bilgi yarışması finalinde Atatürk Ortaokulu 20 sorunun tamamına doğru cevap verip 100 puan alarak birinci oldu. 19 Soruya doğru cevap vererek aynı puanı alan Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu ve Özel Simya Ortaokulu arasında yapılan ikincilik mücadelesinin kazananı ise Nezip Fazıl Kısakürek Ortaokulu oldu. - ADIYAMAN

Besni'de ortaokullar arası bilgi yarışması
Besni'de ortaokullar arası bilgi yarışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mansur Yavaş Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nur Sürer Esra Erol Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Diego Gökhan Töre Yılmaz Vural Sergen Yalçın Ali Palabıyık
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Besni'de ortaokullar arası bilgi yarışması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 13:31:41. #1.14#
title