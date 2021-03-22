Besni'de okullara bağışlanan fidanlar toprakla buluştu

Besni Belediyesi tarafından merkez ve köy okullarına 3,5 metre boyunda çıplak köklü Halep çamı, yeşil mazı ve salkım tut ağaçları hediye edildi.

Besni Belediyesi tarafından merkez ve köy okullarına 3,5 metre boyunda çıplak köklü Halep çamı, yeşil mazı ve salkım tut ağaçları hediye edildi.

Dağıtımı yapılan toplam bin çam fidanı, okullarda öğrenci, öğretmen ve idarecilerin iş birliğiyle toprakla buluşturuldu.

Fidanların dikildiği çukurlarsa Besni Belediyesi tarafından kazıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirey, Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, Besni Belediyesi ve Orman Genel Müdürlüğü Fidanlık ve Tohum İşleri Başkanlığına teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz