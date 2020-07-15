Besni'de narkotik ve asayiş uygulaması yapıldı
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Besni'de narkotik ve asayiş uygulaması yapıldı

Adıyaman'ın Besni Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe merkezinde narkotik ve asayiş uygulaması yapıldı.

Besni'de narkotik ve asayiş uygulaması yapıldı
15.07.2020 14:49 | Son Güncelleme: 15.07.2020 14:58

Adıyaman'ın Besni Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe merkezinde narkotik ve asayiş uygulaması yapıldı.

Besni ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde yapılan uygulamada 77 polis görev aldı. Uygulama kapsamında umuma açık yerler, kafeler, parklar ve iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen uygulamalarda 456 kişi, 56 araç, 30 iş yeri, 8 park ve 9 metruk bina kontrol edildi.

Uygulamada hakkında aranma kararı bulunan bir kişi gözaltına alındı. Ayrıca 2 kişiye maske takmadıkları gerekçesiyle 900'er TL idari para cezası kesildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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