ADIYAMAN Besni'de mezra karantinaya alındı
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ADIYAMAN Besni'de mezra karantinaya alındı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Besni'de mezra karantinaya alındıADIYAMAN'ın Besni ilçesine bağlı Beşyol köyü Balka mezrası koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

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Besni'de mezra karantinaya alındı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesine bağlı Beşyol köyü Balka mezrası koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, bazı kişilerin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Beşyol köyüne bağlı 800 kişinin yaşadığı Balka mezrasının 10 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi. Mezranın giriş ve çıkışları, jandarma tarafından kontrol amaçlı yaya ve araç ulaşımına kapatıldı. Jandarma mezrada vatandaşlara dışarı çıkmaları yönünde anons ederek uyarıda bulundu.

ADIYAMAN Besni'de mezra karantinaya alındı
ADIYAMAN Besni'de mezra karantinaya alındı
ADIYAMAN Besni'de mezra karantinaya alındı
ADIYAMAN Besni'de mezra karantinaya alındı
ADIYAMAN Besni'de mezra karantinaya alındı
ADIYAMAN Besni'de mezra karantinaya alındı
ADIYAMAN Besni'de mezra karantinaya alındı
ADIYAMAN Besni'de mezra karantinaya alındı
ADIYAMAN Besni'de mezra karantinaya alındı
ADIYAMAN Besni'de mezra karantinaya alındı
ADIYAMAN Besni'de mezra karantinaya alındı
ADIYAMAN Besni'de mezra karantinaya alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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