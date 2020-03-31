Besni'de maske üretimi başladı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Besni'de maske üretimi başladı - Haberler
Adıyaman, Besni, Güncel

Besni'de maske üretimi başladı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde korona virüsü salgını nedeniyle Servi Erdemoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde maske üretimi başladı.

31.03.2020 12:06 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:06
Besni'de maske üretimi başladı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde korona virüsü salgını nedeniyle Servi Erdemoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde maske üretimi başladı.

Maske bulma konusunda sorunların yaşanmaması için üretime başlayan ve ilk olarak sağlık çalışanlarının ihtiyacını karşılamak adına yapılacak olan maskelerden günde bin adet üretimin yapılması hedefleniyor. Servi Erdemoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi dikim atölyesinde üretimine başlanılan maske teminini sağlamak adına okul öğretmenleri ve halk eğitim merkezi usta öğreticileri kolları sıvadı. Üretimi yerinde incelemek adına okulu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ve İlçe Milli Eğitim Müdür Mehmet Demirel üretimi yerinde inceledi.

Maskeleri inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, "Malum ülkemizin ve dünyanın içerisinde bulunduğu çok ciddi bir salgın hastalık ile yüz yüze bulunmaktayız. Şuanda mesleki eğitimin de ne kadar önemli olduğu kamuoyu tarafından bir kez daha taktir edilmekte. İlimizde bu anlamda çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Adıyaman'da kız meslek lisemizde dezenfekten üretimi yapılıyor, kendi ilimizdeki bütün ihtiyaçları karşıladığı gibi çevre illere de tedarik edebiliyoruz. Aynı zamanda Adıyaman'da yine bizim AR-GE eğitim merkezimizde, 3D yazıcılar ile birlikte siper maskeler üretiyoruz ve ürettiğimiz maskeleri Adıyaman Üniversitesi'ne teslim ettik. Burada Servi Erdemoğlu Mesleki Anadolu Lisemizde görüldüğü gibi maskeler üretiliyor. Günlük aşağı yukarı bin adet maske üretimi inşallah gerçekleşecek. Bu anlamda hastanelerimizin hatta toplumda yaşayan insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacağımızı umut ediyoruz. Eğer ihtiyaç olursa yine bu üretimimizi çalışan personellerimizle daha çok arttırabiliriz" dedi.

Daha sonra konuşan ilçe Milli Eğitim Müdür Mehmet Demirel ise, "Bilindiği üzere dünya genelinde ve ülkemizde korona virüsü dolayısı ile dünyanın bir çok yerinde insanların güvenlik açısından maske çok önemli bir hale geldi. Dolayısı ile bizde Besnimizde sağ olsun Okul Müdürümüz Aziz Recep Ülger Başkanlığında, okulumuzun da böyle bir maske yapıp yapamayacağını değerlendirdik. Bakanlığımız ile yazışma yaptık ve biz bugün maske yapımının startını vermiş bulunuyoruz. İnşallah şuan itibari ile ilk etapta günlük bin tane maske üretim kapasitesine sahip okulumuz, gelecekte bu sayı daha da arttıracak. Başta Besni'nin ve Adıyaman'ın bu manada ihtiyaçlarını karşılayabilecek derecede üretime geçeceğiz" şeklinde konuştu.

Servi Erdemoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Aziz Recep Ülger ise, "Okulumuz Besni Servi Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak bu günlerde yaşadığımız, korona virüsü sıkıntısı nedeni ile bizler ne yapabiliriz, ülke ekonomisine nasıl katkıda bulunabiliriz düşüncesi ile maske üretimi için kolları sıvadık. Sağ olsunlar gerek halk eğitim merkezimizin usta öğreticileri, gerekse okulumuzun giyim öğretmenleri ile birlikte atölyemizi bu hizmet için açtık. Biz aslında bu işi 2 hafta önceden planlamıştık ama mevcut öğrencilerimiz tatile çıkınca ve birden bire maske üretiminde kullanacağımız bezlerin tedariki zorlaşınca açıkçası iki haftalık bir kaybımız oldu ama, yılmadık bir şekilde maske yapımında kullanılan kağıt kumaş dediğimiz malzemeyi temin ettik.

Bundan sonra da 5 bin ile 10 bin maske üretimine çıkarmayı hedefleyeceğiz. Elimizden gelen ne varsa bunu çok güzel bir şekilde, üretime yansıtacağımızı söylemek istiyorum. Tabi ilk etapta sağlık çalışanlarımızın maske ihtiyaçlarını karşılamak istiyoruz çünkü biliyoruz ki sağlık çalışanlarımız bu konuda çok özverili ve çok güzel çalışmalara imza atıyorlar. Bizlerde onların yanında olarak ihtiyaç duydukları maskeleri üretmek istiyoruz. Bu konuda da dediğim gibi gerek okulumuzun öğretmenleri gerek halk eğitim merkezimizin usta öğreticileri ile bu yola çıktık ve olumlu bir sonuç ortaya çıkacağına olan inancımız tamdır" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Karantinadan kaçıp evine giden hasta, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
Karantinadan kaçıp evine giden hasta, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İstanbul'da bir hemşire, erkek olduğu için otobüsü ücretsiz kullanamadı Haberler
İstanbul'da bir hemşire, erkek olduğu için otobüsü ücretsiz kullanamadı
Avustralya'da 4 bebekte daha koronavirüs tespit edildi Haberler
Avustralya'da 4 bebekte daha koronavirüs tespit edildi
İstanbul giriş ve çıkışında kilometrelik koronavirüs kuyruğu! Haberler
İstanbul giriş ve çıkışında kilometrelik koronavirüs kuyruğu!
İBB'nin başlattığı gıda yardımı kampanyasının fiyatı büyük tepki çekti Haberler
İBB'nin başlattığı gıda yardımı kampanyasının fiyatı büyük tepki çekti
Koronavirüs hava yolu ile bulaşıyor mu? Bilim Kurulu üyesi son noktayı koydu Haberler
Koronavirüs hava yolu ile bulaşıyor mu? Bilim Kurulu üyesi son noktayı koydu
Sır cinayet, fidye mektubundaki 'amca' detayıyla aydınlatıldı
Sır cinayet, fidye mektubundaki "amca" detayıyla aydınlatıldı
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık
Trump, Rusya'nın gönderdiği bir uçak dolusu malzemeyi 'harika' olarak yorumladı
Trump, Rusya'nın gönderdiği bir uçak dolusu malzemeyi 'harika' olarak yorumladı
Mustafa Ceceli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 50 bin TL bağışlayarak destek oldu
Mustafa Ceceli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 50 bin TL bağışlayarak destek oldu
Son dakika: Merkez Bankası, virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi açıkladı
Son dakika: Merkez Bankası, virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi açıkladı
Koronavirüsün tedavisi Türkiye'de başlıyor: İyileşmiş hastalardan alınan kan örnekleri kullanılacak
Koronavirüsün tedavisi Türkiye'de başlıyor: İyileşmiş hastalardan alınan kan örnekleri kullanılacak
Çocuk İşgücü Araştırması, Türkiye'de 5-17 yaş grubunda çalışan çocuk sayısının 720 bin olduğunu gösterdi
Çocuk İşgücü Araştırması, Türkiye'de 5-17 yaş grubunda çalışan çocuk sayısının 720 bin olduğunu gösterdi
Türk şirketin geliştirdiği dezenfeksiyon sistemi, koronavirüsün kıyafetlerden temizlenmesini sağlıyor
Türk şirketin geliştirdiği dezenfeksiyon sistemi, koronavirüsün kıyafetlerden temizlenmesini sağlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek yağdı! İşte yapılan bağış miktarları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek yağdı! İşte yapılan bağış miktarları
Meral Akşener, 6 aylık emekli maaşını İstanbul ve Ankara'da büyükşehir belediyelerinin kampanyalarına bağışladı
Meral Akşener, 6 aylık emekli maaşını İstanbul ve Ankara'da büyükşehir belediyelerinin kampanyalarına bağışladı
Sağlık Bakanı Koca: Yatak kapasitemiz yeni açılan hastanelerle 5 bin 452 arttı
Sağlık Bakanı Koca: Yatak kapasitemiz yeni açılan hastanelerle 5 bin 452 arttı
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
Sokağa çıkma yasağı ilan edilince yüz binlerce işçinin köyüne dönmek için yürümeye başlaması, Hindistan'daki acı tabloyu ortaya çıkardı
Sokağa çıkma yasağı ilan edilince yüz binlerce işçinin köyüne dönmek için yürümeye başlaması, Hindistan'daki acı...
Son Dakika: 62 kamu kurum ve kuruluşuna 6 bin 219 ilave atama gerçekleştirilecek
Son Dakika: 62 kamu kurum ve kuruluşuna 6 bin 219 ilave atama gerçekleştirilecek
Moskova'da koronavirüs hastanesinde solunum cihazına bağlı hastaların yüzde 40'ı 40 yaşın altında
Moskova'da koronavirüs hastanesinde solunum cihazına bağlı hastaların yüzde 40'ı 40 yaşın altında
Trabzon Çarşıbaşı Belediye Başkanı'nın şoföründe koronavirüs tespit edildi
Trabzon Çarşıbaşı Belediye Başkanı'nın şoföründe koronavirüs tespit edildi
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden uyarı: Virüs tekrar karşımıza çıkabilir
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden uyarı: Virüs tekrar karşımıza çıkabilir
'Evde kal' çağrılarına rağmen Bursa'da vatandaşlar dışarıya akın etti
'Evde kal' çağrılarına rağmen Bursa'da vatandaşlar dışarıya akın etti
Orta yaşlıların koronavirüsten etkilenme oranında artış gözlendi
Orta yaşlıların koronavirüsten etkilenme oranında artış gözlendi
Dermatoloji uzmanı uyardı: Eller yıkanırken takılar da çıkarılmalı
Dermatoloji uzmanı uyardı: Eller yıkanırken takılar da çıkarılmalı
Virüsle mücadelede canlarını hiçe sayan doktorlardan 12 hayat kurtaran tavsiye
Virüsle mücadelede canlarını hiçe sayan doktorlardan 12 hayat kurtaran tavsiye
Türk-İş'ten işçiler için hayati öneme sahip çağrı: İşten çıkarmalar yasaklanmalı
Türk-İş'ten işçiler için hayati öneme sahip çağrı: İşten çıkarmalar yasaklanmalı
Sokaktaki vatandaşa koronavirüs tedbirlerini anlatan polis, evden çıkamayan yaşlılara ise oyun hediye etti
Sokaktaki vatandaşa koronavirüs tedbirlerini anlatan polis, evden çıkamayan yaşlılara ise oyun hediye etti
Erzurum'da dışarı çıkamayan çiftçinin tarlasını Mehmetçik sürdü
Erzurum'da dışarı çıkamayan çiftçinin tarlasını Mehmetçik sürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Abdulhamit Gül Abdülhamit Gül Mustafa Destici Zekeriya Birkan
Magazin Acun Ilıcalı Haluk Levent Defne Samyeli Chloe Loughnan
Spor Tamer Tuna Arda Turan Fatih Terim Lionel Messi Sergen Yalçın
Daha Fazla Milli Futbolcu Türk Lirası Fatih Terim
Şu an buradasınız: Besni'de maske üretimi başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2020 13:37:14. #1.15#
title