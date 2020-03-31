Besni'de maske üretimi başladı Besni'de maske üretimi başladı Adıyaman'ın Besni ilçesinde korona virüsü salgını nedeniyle Servi Erdemoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde maske üretimi başladı.

Besni'de maske üretimi başladı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Besni ilçesinde korona virüsü salgını nedeniyle Servi Erdemoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde maske üretimi başladı.

Maske bulma konusunda sorunların yaşanmaması için üretime başlayan ve ilk olarak sağlık çalışanlarının ihtiyacını karşılamak adına yapılacak olan maskelerden günde bin adet üretimin yapılması hedefleniyor. Servi Erdemoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi dikim atölyesinde üretimine başlanılan maske teminini sağlamak adına okul öğretmenleri ve halk eğitim merkezi usta öğreticileri kolları sıvadı. Üretimi yerinde incelemek adına okulu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ve İlçe Milli Eğitim Müdür Mehmet Demirel üretimi yerinde inceledi.

Maskeleri inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, "Malum ülkemizin ve dünyanın içerisinde bulunduğu çok ciddi bir salgın hastalık ile yüz yüze bulunmaktayız. Şuanda mesleki eğitimin de ne kadar önemli olduğu kamuoyu tarafından bir kez daha taktir edilmekte. İlimizde bu anlamda çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Adıyaman'da kız meslek lisemizde dezenfekten üretimi yapılıyor, kendi ilimizdeki bütün ihtiyaçları karşıladığı gibi çevre illere de tedarik edebiliyoruz. Aynı zamanda Adıyaman'da yine bizim AR-GE eğitim merkezimizde, 3D yazıcılar ile birlikte siper maskeler üretiyoruz ve ürettiğimiz maskeleri Adıyaman Üniversitesi'ne teslim ettik. Burada Servi Erdemoğlu Mesleki Anadolu Lisemizde görüldüğü gibi maskeler üretiliyor. Günlük aşağı yukarı bin adet maske üretimi inşallah gerçekleşecek. Bu anlamda hastanelerimizin hatta toplumda yaşayan insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacağımızı umut ediyoruz. Eğer ihtiyaç olursa yine bu üretimimizi çalışan personellerimizle daha çok arttırabiliriz" dedi.

Daha sonra konuşan ilçe Milli Eğitim Müdür Mehmet Demirel ise, "Bilindiği üzere dünya genelinde ve ülkemizde korona virüsü dolayısı ile dünyanın bir çok yerinde insanların güvenlik açısından maske çok önemli bir hale geldi. Dolayısı ile bizde Besnimizde sağ olsun Okul Müdürümüz Aziz Recep Ülger Başkanlığında, okulumuzun da böyle bir maske yapıp yapamayacağını değerlendirdik. Bakanlığımız ile yazışma yaptık ve biz bugün maske yapımının startını vermiş bulunuyoruz. İnşallah şuan itibari ile ilk etapta günlük bin tane maske üretim kapasitesine sahip okulumuz, gelecekte bu sayı daha da arttıracak. Başta Besni'nin ve Adıyaman'ın bu manada ihtiyaçlarını karşılayabilecek derecede üretime geçeceğiz" şeklinde konuştu.

Servi Erdemoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Aziz Recep Ülger ise, "Okulumuz Besni Servi Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak bu günlerde yaşadığımız, korona virüsü sıkıntısı nedeni ile bizler ne yapabiliriz, ülke ekonomisine nasıl katkıda bulunabiliriz düşüncesi ile maske üretimi için kolları sıvadık. Sağ olsunlar gerek halk eğitim merkezimizin usta öğreticileri, gerekse okulumuzun giyim öğretmenleri ile birlikte atölyemizi bu hizmet için açtık. Biz aslında bu işi 2 hafta önceden planlamıştık ama mevcut öğrencilerimiz tatile çıkınca ve birden bire maske üretiminde kullanacağımız bezlerin tedariki zorlaşınca açıkçası iki haftalık bir kaybımız oldu ama, yılmadık bir şekilde maske yapımında kullanılan kağıt kumaş dediğimiz malzemeyi temin ettik.

Bundan sonra da 5 bin ile 10 bin maske üretimine çıkarmayı hedefleyeceğiz. Elimizden gelen ne varsa bunu çok güzel bir şekilde, üretime yansıtacağımızı söylemek istiyorum. Tabi ilk etapta sağlık çalışanlarımızın maske ihtiyaçlarını karşılamak istiyoruz çünkü biliyoruz ki sağlık çalışanlarımız bu konuda çok özverili ve çok güzel çalışmalara imza atıyorlar. Bizlerde onların yanında olarak ihtiyaç duydukları maskeleri üretmek istiyoruz. Bu konuda da dediğim gibi gerek okulumuzun öğretmenleri gerek halk eğitim merkezimizin usta öğreticileri ile bu yola çıktık ve olumlu bir sonuç ortaya çıkacağına olan inancımız tamdır" diye konuştu.

Kaynak: İHA