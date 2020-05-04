Besni'de koronavirüs tedbirleri artırıldı

Besni ilçe merkezindeki tedbirlerden görüntüler ADIYAMAN - Besni ilçesinde koronavirüs testleri pozitif çıkan vatandaşların daha önceden ilçe merkezine geldikleri tespit edilmesinin ardından acil durumlar ve seyahat izni olanlar dışında ilçe merkezine giriş çıkışlar yasaklandı.

Besni ilçe merkezindeki tedbirlerden görüntüler ADIYAMAN - Besni ilçesinde koronavirüs testleri pozitif çıkan vatandaşların daha önceden ilçe merkezine geldikleri tespit edilmesinin ardından acil durumlar ve seyahat izni olanlar dışında ilçe merkezine giriş çıkışlar yasaklandı.

Giriş çıkışların yasaklanmasının yanı sıra yine alınan kararlar kapsamında ilçe merkezinde temel ihtiyaçların karşılandığı eczane, market, fırın, kasap, manav, hastane, PTT ve bankalar ile tarımsal faaliyette bulunan işletmelerin dışında tüm iş yerlerinin ve şehrin en işlek caddesi olan Atatürk Caddesi'nin de bir hafta süre ile kapatılmasına karar verildi.

Giriş çıkışların polis kontrolünde yapıldığı Besni'de maskesiz sokağa çıkmak da yasaklandı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, alınan tedbirlere uymayanlara idari yaptırımlar uygulanacağını bildirdi.

Kaynak: AA