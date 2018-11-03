Besni'de Kızılay Haftası Kutlandı

Adıyaman'ın Besni İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Kızılay Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Besni Sosyal Hizmet Merkez Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe, Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Uçar, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mehmet Öz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşma Besni İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Ocakcı tarafından yapıldı.

Kızılay ile ilgili sinevizyon gösterimi, Kızılay'ın kuruluşu, amacı, ülke içerisinde ve ülke dışındaki yardım faaliyetleri konusunda bilgilendirme yapılırken, Besni Kızılay Şube Başkanı Ali Erdoğan Besni'de Kızılay'ın faaliyetlerini anlattı.

Kan bağışı ile ilgili kamu spotu gösterimi ve kan bağışı sunumu, Besni İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi Sağlık Hizmetleri öğretmeni Elmas Değerli tarafından yapıldı.

Öğrencilerin Kızılay ile ilgili şiirlerini okunmasının ardından gönüllü kan bağışçılarına madalya ve beraatları Besni Kaymakamı Ahmet Gencer tarafından verildi.

Programın ardından Besni İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde öğrencileri, velileri, ve tüm halkı duyarlı olmaları amacıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Adıyaman Kan Merkezi Müdürlüğünden gelen kan uzmanları tarafından kan bağışları kabul edildi. - ADIYAMAN