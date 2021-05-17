Besni'de kısıtlama sonrası PTT önünde kuyruk oluştu

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 17 günlük tam kapanmanın sona ermesi ile birlikte PTT önünde uzun kuyruk oluştu.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 17 günlük tam kapanmanın sona ermesi ile birlikte PTT önünde uzun kuyruk oluştu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 17 günlük tam kapanmanın sona ermesiyle birlikte vatandaşlar fatura ödemek ve işlem yapmak için geldiği PTT şubesi önünde metrelerce kuyruk oluşturdu.

Yaşanan yoğunluk nedeniyle zaman zaman sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. Sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlar polisler tarafından sık sık uyarıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı