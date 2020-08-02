Besni'de kaza: 8 yaralı Besni'de kaza: 8 yaralıADIYAMAN'ın Besni ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Besni'de kaza: 8 yaralı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde Alişar köyü yakınlarında meydana geldi. Mustafa Varılmaz yönetimindeki 44 NA 210 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Kadir Tekin yönetimindeki 53 AK 512 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ile araçlarda bulunan Ümit Erdin, Meltem Erdin, Muhammed Yusuf Erdin, Işıl Fatma Erdin, Ece Hanım Tekin ve Güngör Tekin yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin çağırdığı ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: DHA