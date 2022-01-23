Besni'de kar yeniden etkisini artırdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Besni'de kar yeniden etkisini artırdı

Besni'de kar yeniden etkisini artırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2 günlük aranın ardından kar yağışı yeniden etkisini artırdı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2 günlük aranın ardından kar yağışı yeniden etkisini artırdı.

Son 25 yılın en yoğun kar yağışını alan Besni'de 2 günlük aranın ardından yağış sabah saatlerinde yeniden başladı. İlçe merkezinde hayatı olumsuz bir şekilde etkileyen kar yağışından dolayı kapanan yollar ise iş makineleri tarafından açılmaya çalışıyor. Ekiplerin yol açma seferberliğini Besni Kaymakamı Nazlı Demir ise yakından takip ediyor. - ADIYAMAN

Besni'de kar yeniden etkisini artırdı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Hisarcık, Adıyaman, kar, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title