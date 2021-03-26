Adıyaman'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Anadolu Ajansı / Emre Evren - Haberler | Güncel
Adıyaman'ın Besni ilçesinde akşam başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde akşam başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Yağış dolayısıyla Gaziantep'ten Besni istikametine seyreden araçlar, bir süre ilçe merkezinin girişinde mahsur kaldı.
İlçe merkezi ile 5 kilometre uzaklıktaki Sugözü köyünü birbirine bağlayan yol kar nedeniyle ulaşıma kapandı.
Besni Belediyesi ve karayolları ekiplerinin çalışmasıyla yol kısa sürede ulaşıma açıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Evren