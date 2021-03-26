Adıyaman'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
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Adıyaman'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Anadolu Ajansı / Emre Evren - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Besni ilçesinde akşam başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Bolu Dağı'nda tipi etkili oluyor! Kar kalınlığı 40 cm'ye ulaştı
Bolu Dağı'nda tipi etkili oluyor! Kar kalınlığı 40 cm'ye ulaştı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde akşam başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış dolayısıyla Gaziantep'ten Besni istikametine seyreden araçlar, bir süre ilçe merkezinin girişinde mahsur kaldı.

İlçe merkezi ile 5 kilometre uzaklıktaki Sugözü köyünü birbirine bağlayan yol kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Besni Belediyesi ve karayolları ekiplerinin çalışmasıyla yol kısa sürede ulaşıma açıldı.

Adıyaman'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Adıyaman'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Adıyaman'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Adıyaman'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Evren

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