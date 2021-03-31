Besni'de haşere ile mücadele başladı
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Besni'de haşere ile mücadele başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Besni'de haşere ile mücadele başladı

Adıyaman'ın Besni Belediyesi ekipleri, haşerenin en önemli evresi olan larva döneminde ilaçlama çalışmalarına başladı.

Adıyaman'ın Besni Belediyesi ekipleri, haşerenin en önemli evresi olan larva döneminde ilaçlama çalışmalarına başladı.

Yaz aylarında vatandaşların haşere problemi yaşamamaları için çalışmalara başlanıldığını belirten belediye yetkilileri, tek gayelerinin Besni'lilerin bu yıl haşeresiz bir yıl geçirmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Larva döneminin haşereyle mücadelede en önemli evre olduğunu da belirten yetkililer, bundan sonra haşerelerin üremelerinin önüne geçmek için üreme alanları olarak bilinen su birikintileri, kuyular, bataklıklar ve inşaat alanları gibi yerlerde her ay düzenli olarak ilaçlama çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. - ADIYAMAN

Besni'de haşere ile mücadele başladı
Besni'de haşere ile mücadele başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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