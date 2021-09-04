Besni'de fıstık hasadı başladı
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Besni'de fıstık hasadı başladı

Besni'de fıstık hasadı başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yaklaşık 200 bin dekarlık bir alanda üretimi yapılan ve ilçe ekonomisinin can damarı olarak görülen Antepfıstığı hasadı başladı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yaklaşık 200 bin dekarlık bir alanda üretimi yapılan ve ilçe ekonomisinin can damarı olarak görülen Antepfıstığı hasadı başladı.

Fıstık üretiminde önemli bir yere sahip olan Besni'de üreticilerde hasat heyecanı başladı. Bu yıl genel olarak verimin az olduğu yıl olmasına karşın Besni ilçesi 4 bin 500 ton civarında bir rekolte bekliyor.

Vali Mahmut Çuhadar, Besni ekonomisinin en önemli gelir kaynaklarından biri olan fıstık hasadına katılmak üzere ilçeye bağlı Sarıyaprak köyüne gitti.

Besni ziyaretinde Vali Mahmut Çuhadar'a İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık ve Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas eşlik etti.

Vali Çuhadar ve beraberindeki heyeti, hasadın yapıldığı Sarıyaprak Köyünde Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Belediye Başkanı Eyüp Mehmet Emre, ilçe yöneticileri ve Sarıyaprak halkı karşıladı.

Köy halkıyla birlikte fıstık toplayan Vali Mahmut Çuhadar, Besni'nin tarımsal üretiminde önemli bir yere sahip olan Antep Fıstığı hasadında çiftçilere bol ve bereketli bir hasat geçirmeleri temennisinde bulundu.

Besni ilçesinin en önemli gelir kaynağı olan fıstık hasadının bereketli olmasını dileyen Vali Mahmut Çuhadar, "Besni ilçemizde yaklaşık 200 bin dekarlık bir alanda Antepfıstığı yetiştiriciliği yapılmaktadır. Köylerimizin geçim kaynağı olan ve büyük bir ekonomik getirisi olan Antepfıstığı bir sene 'var yılı' bir sene de 'yok yılı'nı geçiriyor. Bu yıl yok yılını yaşıyoruz. Bu yıl genel olarak verimin az olduğu yıl olmasına rağmen 4 bin 500 ton civarında bir rekolte beklenilmektedir. İlçemizde her geçen gün fıstık üretimi artmaktadır. Son yıllarda Adıyaman'da özellikle meyvecilik alanında çok ciddi gelişmeler yaşanmaktadır. Hayata geçirilen tarımsal projelerle birlikte ürün deseninde önemli değişikliklere gidilmiş Adıyaman çiftçisi ekonomik getirisi daha yüksek ürünlere yönelmiş ve bunda da başarı sağladığını görüyoruz. Tüm çiftçilerimize bereketli ve kazançlı bir hasat geçirmelerini diliyorum" dedi. - ADIYAMAN

Besni'de fıstık hasadı başladı
Besni'de fıstık hasadı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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