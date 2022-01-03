Besni'de dilencilere göz açtırılmıyor

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince dilencilere göz açtırılmıyor.

Duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para dilenen şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız bir şekilde yürüten Besni ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince ilçe merkezinde dilenci operasyonu düzenledi. Yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan 6 kişi polis merkezine götürüldü.

Polis ekiplerince şahısların yapılan üst aramalarında 412 TL para ele geçirildi. Dilenilerek toplanılan paralara el konulurken 6 şahıs hakkında da yasal işlem yapıldı. İlçe merkezinde dilencilere yönelik çalışmaların devam edeceği ise vurgulandı. - ADIYAMAN

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