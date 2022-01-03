Besni'de dilencilere göz açtırılmıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Besni'de dilencilere göz açtırılmıyor

Besni'de dilencilere göz açtırılmıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın Besni ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince dilencilere göz açtırılmıyor.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince dilencilere göz açtırılmıyor.

Duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para dilenen şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız bir şekilde yürüten Besni ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince ilçe merkezinde dilenci operasyonu düzenledi. Yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan 6 kişi polis merkezine götürüldü.

Polis ekiplerince şahısların yapılan üst aramalarında 412 TL para ele geçirildi. Dilenilerek toplanılan paralara el konulurken 6 şahıs hakkında da yasal işlem yapıldı. İlçe merkezinde dilencilere yönelik çalışmaların devam edeceği ise vurgulandı. - ADIYAMAN

Takip ettiği genç kadını otoparka sürükleyip taciz etti: Sesini çıkarma, elimde bıçak var

Takip ettiği genç kadını otoparka sürükleyip taciz etti: Sesini çıkarma, elimde bıçak var

 Çocuğuna tokat atan arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Çocuğuna tokat atan arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

 Alevlere teslim olan evde can pazarı! Tüm birikimini kaybeden adam diz çöküp ağladı

Alevlere teslim olan evde can pazarı! Tüm birikimini kaybeden adam diz çöküp ağladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title