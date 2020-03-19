Besni'de dezenfekte çalışmaları devam ediyor Adıyaman'ın Besni ilçesinde COVİD-19 salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla Besni Belediyesi ekiplerince dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde COVİD-19 salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla Besni Belediyesi ekiplerince dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Besni Belediye ekipleri tarafından resmi kurumlar, bina girişleri, asansör, küçük sanayi sitesinde bulunan iş yerleri, otogar ve umuma açık tuvaletler Korona virüs (COVID-19) salgınına karşı dezenfekte çalışmaları yapıldı. Sağanak yağmur sonrasında oluşan molozların temizleme çalışmaları yapılmaya devam ediyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA