Besni'de dev Türk bayrağı göklere çekildi
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Besni'de dev Türk bayrağı göklere çekildi

Besni'de dev Türk bayrağı göklere çekildi
Anadolu Ajansı / Emre Evren - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Besni ilçesinde hayırsever tarafından dikilen 30 metre yüksekliğinde direğe Türk bayrağı çekildi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde hayırsever tarafından dikilen 30 metre yüksekliğinde direğe Türk bayrağı çekildi.

İlçede yaşayan Baykal Deniz tarafından başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında Besni-Gaziantep kara yolu ilçe merkezi girişine 30 metre yüksekliğindeki bayrak direği dikilerek, Türk bayrağı göklere çekildi.

Süreç boyunca ilçedeki gençlerin de kendisine destek verdiğini ve işçiliğini hep birlikte yaptıklarını dile getiren Deniz, bu projeyle amacının çocuk ve gençlere bayrak sevgisini aşılamak olduğunu kaydetti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına yetiştirmek için çaba sarf ettiğini aktaran Deniz, "Benim bu düşüncem aslında 10 yılı aşkın bir süredir var. Ama maddi imkansızlıklardan dolayı bir türlü yerimden kalkamadım. Şuan arkadaşlarımın maddi ve manevi desteğiyle bu işe giriştik. Direğimizin boyu 30 metre, bunun 4 metreye yakını da yerde bulunuyor. İki kamyon beton döktük, tabi bunu yaparken de Erdemoğlu Ailesine teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Evren

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