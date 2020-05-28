Besni'de Cuma namazlarının kılınacağı camiler ve yerler belli oldu
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Besni'de Cuma namazlarının kılınacağı camiler ve yerler belli oldu

Adıyaman'ın Besni ilçesinde korona virüsü tedbirleri kapsamında bir süredir ibadete kapalı olan camiler, 29 Mayıs Cuma namazı itibari ile sosyal mesafe kuralına uyarak tekrardan ibadete açılacağı duyuruldu.

Besni'de Cuma namazlarının kılınacağı camiler ve yerler belli oldu
28.05.2020 17:00 | Son Güncelleme: 28.05.2020 17:03

Adıyaman'ın Besni ilçesinde korona virüsü tedbirleri kapsamında bir süredir ibadete kapalı olan camiler, 29 Mayıs Cuma namazı itibari ile sosyal mesafe kuralına uyarak tekrardan ibadete açılacağı duyuruldu.

Besni İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ve ilçe müftülüğü tarafından alınan kararlar neticesinde Besni'de Cuma namazı kılınacak olan yerler belirlendi. Hacı Reşit Cami avlusu, Sarhan Cami avlusu, Resullullah Cami avlusu, Uzay Catı Kapalı Pazar Yeri, 80. Yıl Koşu Parkı, Besni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Ali Erdemoğlu Mahallesi), Besni Anadolu İmam Hatip Lisesi (Korupınar Mahallesi), İmam Hatip Orta Okulu (Erdemoğlu Mahallesi), Şehit Mehmet Yağmur Anadolu İmam Hatip Liselerinde açık alanlarda olmak kaydı ile Cuma namazının kılınacağı yerler olarak belirlendi.

Besni ilçe Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, Namaza gelecek olan vatandaşlarımızın abdestlerini evlerinde almaları, maske takmaları ve seccadelerini yanlarında getirmeleri istendi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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