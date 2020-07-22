Besni'de çiftçilere badem kabuğu soyma makinesi dağıtıldı
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Besni'de çiftçilere badem kabuğu soyma makinesi dağıtıldı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından yüzde 70 hibeli, Besni Kaymakamlığı ile Besni İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen, "Kabuksuz Bademim Projesi" kapsamında 43 çiftçiye badem kabuğu soyma makinesi dağıtıldı.

Besni'de çiftçilere badem kabuğu soyma makinesi dağıtıldı
22.07.2020 15:18 | Son Güncelleme: 22.07.2020 15:22

Adıyaman'ın Besni ilçesinde GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından yüzde 70 hibeli, Besni Kaymakamlığı ile Besni İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen, "Kabuksuz Bademim Projesi" kapsamında 43 çiftçiye badem kabuğu soyma makinesi dağıtıldı.

Kaymakamımız Bedirhan İmamoğlu'nun katılımı ile arazide düzenlenen dağıtım töreninde 43 çiftçiye badem kabuğu soyma makinesi dağıtıldı.

Dağıtım töreninde konuşan Besni İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kösekul, "İlçemizde yaklaşık 18 bin dekar alanda badem yetiştiriciliği yapılmakta olup, her yıl artarak yeni bahçeler tahsis edilmektedir. Besni Kaymakamlığımız ve Besni Badem Yetiştiricileri Birliği ile ortaklaşa yürüttüğümüz proje kapsamında 43 adet badem soyma makinesinin çiftçilere dağıtımı gerçekleştirildi.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından yüzde 70 desteklenen projenin yüzde 30 katkı payı ise çiftçiler tarafından yatırılmış olup proje toplamda 360 bin TL kaynak kullanılarak hayata geçirilmiştir. Proje kapsamında alımı yapılan badem soyma makineleri hem traktör kuyruk milinden hareketle hem de elektrik enerjisi ile çalışabilmektedir. İlçemizde badem hasadı 20 Ağustos tarihinden itibaren başlamakta olup hasat edilen kabuklu bademler bu makineler ile yeşil kabuklarından ayrıldıktan sonra kabuklu veya kırılıp iç olarak piyasaya arz edilecektir. Hasat öncesi bu makinelerin çiftçimizin eline geçmesi iş gücü olarak çiftçimize katkı sağlayacaktır. Bu makinelerin dağıtımına katılarak çiftçilerimizin sorun istek ve temennilerini dinleyen ilçe kaymakamımıza ve beraberindeki kurum amirlerine teşekkür eder tüm çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni ederim" ifadelerine yer verdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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