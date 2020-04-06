Besni'de bir şahıs evinde ölü bulundu Adıyaman'ın Besni ilçesinde 46 yaşındaki belediye işçisi Nuri Cindemir evinde ölü olarak bulundu.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 46 yaşındaki belediye işçisi Nuri Cindemir evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Yukarı Sarhan Mahallesi 3. Etap TOKİ Konutlarında meydana geldi. Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görevli Nuri Cindemir (46) işe gelmeyince mesai arkadaşları, şahsı telefonla aradı. Şahıs telefona cevap vermeyince mesai arkadaşları evine kontrole gitti. Muhtar nezaretinde itfaiye aracı vasıtası balkondan eve giren arkadaşları Cindemir'in cansız bedeni ile karşılaştı. Konu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Uzun süre önce eşinden boşandığı ve evde yalnız yaşadığı öğrenilen Cindemir'in cenazesi yapılan ölüm muayenesinin ardından otopsiye gönderilmek üzere Besni Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Şahsın vücudunda herhangi bir iz olmadığı öğrenildi.

Olay yerine gelen Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre konu ile ilgili bilgi alarak ailenin acısını paylaştı.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA