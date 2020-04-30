Besni'de bir köy karantinaya alındı
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Besni'de bir köy karantinaya alındı

Besni'de bir köy karantinaya alındı
30.04.2020 16:53 | Son Güncelleme: 30.04.2020 16:54

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya altındı.

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya altındı.

Besni Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 salgını nedeniyle yeni tedbirler alınması uygun görüldü.

İlçeye bağlı Uzunkuyu köyünde ikamet eden aynı aileden 5 kişi, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine hastanede tedavi altına alındı.

Bu nedenle köyün de karantinaya alınmasına karar verildi.

Kararın ardından 1040 kişinin yaşadığı köye giriş ve çıkışlar, 14 günlüğüne durduruldu.

Besni'de bir köy karantinaya alındı

Kaynak: AA

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