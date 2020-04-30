Besni'de bir köy karantinaya alındı

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya altındı.

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya altındı.

Besni Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 salgını nedeniyle yeni tedbirler alınması uygun görüldü.

İlçeye bağlı Uzunkuyu köyünde ikamet eden aynı aileden 5 kişi, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine hastanede tedavi altına alındı.

Bu nedenle köyün de karantinaya alınmasına karar verildi.

Kararın ardından 1040 kişinin yaşadığı köye giriş ve çıkışlar, 14 günlüğüne durduruldu.

Kaynak: AA