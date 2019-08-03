Besni'de bahçe yangını büyümeden söndürüldü

Besni'de bahçe yangını büyümeden söndürüldü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü.

3.08.2019 11:49
Besni'de bahçe yangını büyümeden söndürüldü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Korupınar Mahallesi İlçe Stadyum Mevkii civarında bilinmeyen nedenlerden dolayı kuru otların yanması sonucunda evin bahçesine sıçrayan yangın, kısa sürede etkisini arttırarak bahçede bulunan ağaçların yanmasına neden oldu. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak evlere sıçramadan söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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