Besni'de aşure dağıtıldı
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Besni'de aşure dağıtıldı

Besni'de aşure dağıtıldı
Anadolu Ajansı / Emre Evren - Haberler | Güncel

Besni ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi.

Besni ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi.

Besni Kaymakamlığı öncülüğünde Hükümet konağı önünde düzenlenen etkinlikte, yaklaşık 2 bin kişiye aşure ikram edildi.

Kaymakam Nazlı Demir, yaptığı konuşmada, Muharrem ayının huzur ve refah ayı olması temennisinde bulundu.

Türkiye'nin bir an önce yaşanan afetlerin yaralarını sarmak için çaba gösterdiğini anlatan Demir, "Bizim de bu süreçte imkanlarımız dahilinde desteklerimizi sağlamalıyız ve bol bol dua etmeliyiz." dedi.

Demir, vatandaşları yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında aşı olmaya da davet etti.

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Besni'de aşure dağıtıldı
Besni'de aşure dağıtıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Evren

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