Besni'de anız yangını

Besni'de anız yangını

Adıyaman'ın Besni ilçesinde çıkan anız yangınları korkuttu.

07.09.2019 17:50
Besni'de anız yangını

Adıyaman'ın Besni ilçesinde çıkan anız yangınları korkuttu.


Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesi'nde Korupınar Mahallesi, Kaymakam Hasan Tütün Mahallesi ve Ali Erdemoğlu Mahallesinde bulunan boş arazilerde anız yangını meydana geldi. Korku ve 3 mahallede çıkan anız yangınları korku ve paniğe neden olurken durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kısa sürede söndürüldü.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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