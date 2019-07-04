Besni'de ailelere "Çocuk Bakım Elemanı" kursu başladı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasında imzalanan protokol kapsamında sosyal ekonomik destek hizmetinden yararlanan aileler için "Çocuk Bakım Elemanı" kursu başladı.

Eğitmen Latife Özalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe genelinde çalışan ailelerin çocuk bakıcısı bulmakta zorlandığını belirtti.

Ailelerin kurs sonunda sertifika sahibi güvenilir çocuk bakıcıları bulma imkanına kavuşacağını belirten Özalp; "Çalışan aileler çocuklarını en azından güvenilir ellere bırakacaklar. Kursiyer arkadaşlarımız da güvenli bir şekilde gidecekleri yerler belli olarak çocuklara bakacak. Onların vicdanlarına inanıyorum, çocuklarımız emin ellerde büyüyecek." diye konuştu.

Kursa katılanlara günlük 30 lira ücret ödeneceğini ifade eden Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Orhan ise sosyal ekonomik destek hizmetinden yararlanan ailelerin kendi kendilerine yetebilmelerini amaçladıklarını söyledi.

Kaynak: AA