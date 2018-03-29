Besni'de 80 Öğrenci İlkleri Yaşayacak

Besni Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığının yürüttüğü "Okumaya Hangisinden Başlasam II" projesinin gezi faaliyeti başladı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan, 2017 yılı Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında Adıyaman Valiliğine sunulan ve Bakanlıkça uygulanmaya değer bulunan, Besni Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığının yürüttüğü "Okumaya Hangisinden Başlasam II" projesinin gezi faaliyeti başladı.

Proje ile ilgili açıklama yapan Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, "Okumaya Hangisinden Başlasam II Projesi kapsamında merkez, belde ve köy liselerimizde halen öğrenci durumunda olan 1 şehit yakınımız, 1 gazi yakınımız ile 53 yetim ve 25 öksüz öğrencimiz olmak üzere toplamda 80 öğrencimiz Gaziantep'ten Ankara'ya uçarak geziye başladı. Proje kapsamında Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Ankara'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabiri, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Çankaya Köşkünü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesini, Kızılay Meydanını, Taceddin Dergahını, Hamam Önünü, Hacı Bayram Cami ve Türbesini ziyaret edecek. 1 Gece Ankara'da konakladıktan sonra Osmanlı'ya başkentlik yapmış Bursa'da Osmanlı Devletinin kurucusu Orhan Gazi ve Osman Gazi'nin Türbelerini ziyaret ederek Tophane'yi ve Cumalıkızık köyü ile tarihi Ulucamiyi ziyaret edecek.

Çanakkale Konaklamasından sonra 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümüne özel olarak Kurtuluş Savaşımızın şan ve şeref ile dolu olduğu kadar büyük acıların da yaşandığı Çanakkale'de Truva Atı, Seyit Onbaşı Anıtı, Şahindere Şehitliği, Ezineli Yahya Çavuş Şehitliği, Tabyalar, Abide Ziyareti, Kanlı Sırt, Mehmetçiğe Saygı Anıtı, Alçıtepe Köyü, 57.Alay Şehitliği, Conkbayırı Siperleri, Çimenlik Kalesi ve Müzesi, Nusret Mayın Gemisini görecek.

İstanbul konaklaması sürecinde ise Cumhuriyet tarihimizin temeli olan Osmanlı'ya başkentlik yapmış dünya mirası İstanbul'da Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Sultanahmet Camii, Ayasofya Müzesi, Eyüp Sultan Camii, Pierre Loti Tepesi, öğrenci gurubuna özel 3 saatlik yemekli boğaz turu, Panoroma 1453 Müzesini bizzat yerinde görerek yaşananları bilgili ağızlardan dinleyecek.

Bu 4 ilimizdeki tarihi ve kültürel mekanları TUREB kokartlı her ilin ayrı profesyonel rehberleri eşliğinde gezecekler. Proje kapsamında öğrencilerimiz 4 gece boyunca 5 yıldızlı otellerde konaklayarak İstanbul'dan Gaziantep'e yine uçakla dönecekler. Öğrencilerimiz 14 mekanı panoramik, 40 mekanı bizzat yerinde ziyaret edecek. Uçak bedellerinden, konaklamaya, müze girişlerinden sigorta ve yemek bedellerine kadar tüm masraflar proje kapsamında karşılanacak. Hatta her öğrencimize proje kapsamında günlük harçlık da verilecek. En ince detayların düşünüldüğü bu anlamlı projede emeği geçen Proje Koordinatörümüz Yaşar Gülten hocam başta olmak üzere onun ekibini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN