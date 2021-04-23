Besni'de 23 Nisan düzenlenen törenle kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Adıyaman'ın Besni ilçesinde de düzenlenen tören ile kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Adıyaman'ın Besni ilçesinde de düzenlenen tören ile kutlandı.

Hükumet binası önünde düzenlenen programa, Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Besni Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, Besni Askerlik Şube Başkanı Teğmen İlker Ertaş, Besni Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ali Helli, Kurum amirleri, okul müdürleri, STK temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Çelenk sunumu ile başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Daha sonra Mustafa Baba İlkokul Öğretmeni Mehmet Ballı tarafından günün anlam ve önlemine binaen konuşma yapıldı. Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu. Program BENAP Projesi kapsamında düzenlenen çeşitli alanlardaki yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin hediyelerinin takdim edilmesi ile sona erdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı