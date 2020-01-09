Besni'de 2 otomobil çarpıştı

09.01.2020 14:27 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:32

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Kaza, Adıyaman Gölbaşı Karayolu Güneykaş Köyü Tut Kavşağında meydana geldi. Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine gitmekte olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 02 AAC 643 otomobil ile Tut istikametine gitmek isteyen ve sürücüsü öğrenilemeyen 06 ACS 645 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada araç içerisinde bulunan Seda Uçurum yaralanarak olay yerine gelen ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA