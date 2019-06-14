Besni'de 18 bin 94 öğrenci karne sevinci yaşadı

Besni'de 18 bin 94 öğrenci karne sevinci yaşadı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2018-2019 yılı eğitim öğretim programı sonunda 18 bin 94 öğrenci karnelerini alarak, yaz tatiline başladı.

Besni'de 18 bin 94 öğrenci karne sevinci yaşadı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2018-2019 yılı eğitim öğretim programı sonunda 18 bin 94 öğrenci karnelerini alarak, yaz tatiline başladı.

Karne dağıtım töreninde konuşan Besni ilçe Kaymakamı Ahmet Gencer, "Besni'de öğrencilerimizin bu mutlu günlerinde onlarla beraber olmak onların sevinçlerini, mutluluklarını gözlerinde görüyor olmak bizlere de ayrı bir heyecan ve zevk katmış çalışma şevkimizi daha da artırmıştır. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Geleceğimize ışık tutan çocuklarımızı çok seviyoruz. 2018-2019 eğitim öğretim yılını tamamladığımız bugün tüm eğitim camiamıza çalışmalarından, azimlerinden ve fedakarlıklarından dolayı teşekkür ediyor, idareci, öğretmen, öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum" diye konuştu.

Besni Şehit Bekir Oruçtutan Ortaokulu ile Besni Eğitim Vakfı İlkokulunda gerçekleştirilen karne dağıtım törenine, Besni İlçe Kaymakamı Ahmet Gencer, Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, İlçe Milli Eğitim şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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