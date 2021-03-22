Besni Belediyesinde toplu iş sözleşmesi sevinci
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Besni Belediyesinde toplu iş sözleşmesi sevinci

22.03.2021 11:03 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:38
Besni Belediyesinde toplu iş sözleşmesi sevinci

Adıyaman'ın Besni Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri imza töreniyle gerçekleştirildi.

Adıyaman'ın Besni Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri imza töreniyle gerçekleştirildi.

Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre ile Belediye-İş Sendikası Şanlıurfa Şube Başkanı Adem Şıltak arasında imzalar atıldı.

Belediyenin 180 işçisinin faydalanacağı sözleşmede en düşük işçi maaşı 3 bin 680 TL olarak belirlendi. Yapılan sözleşmeyle ilgili konuşan Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, her zaman emeğin ve emekçilerin yanlarında olduklarını söyleyerek, "Gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesinin tüm kazanımları ile hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Biz her zaman emeğin ve emekçinin yanındayız. Mesai arkadaşlarımızın her türlü haklarını korumak için belediyemizin bütün imkanlarını seferber ediyoruz. Arkadaşlarımız da sağ olsunlar bunların karşılığını veriyorlar. Toplu iş sözleşmemizin tekrar hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Besni Belediyesinde toplu iş sözleşmesi sevinci

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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