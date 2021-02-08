BESMEK'te yüz yüze eğitim kaldığı yerden devam ediyor
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BESMEK'te yüz yüze eğitim kaldığı yerden devam ediyor

08.02.2021 15:41 | Son Güncelleme: 08.02.2021 15:44
BESMEK'te yüz yüze eğitim kaldığı yerden devam ediyor

Beyoğlu Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları'nda (BESMEK) pandemi nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitim yeniden başladı.

Beyoğlu Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları'nda (BESMEK) pandemi nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitim yeniden başladı. 15 farklı noktada 232 branşta verilen eğitimler aynı zamanda online olarak da devam edecek.

Beyoğlu Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları'nda (BESMEK) pandemi arası sona erdi. BESMEK'te 20 Kasım 2021 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı kapsamında durdurulan yüz yüze eğitimler online olarak devam ettirildi. Kapsamlı koronavirüs tedbirleri alınarak 11 Ocak 2021 tarihi itibariyle kursiyerlerini ağırlamaya başlayan BESMEK'te, online eğitimlerin yanı sıra yüz yüze eğitimler de tekrardan başlamış oldu. Yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte 15 farklı noktada bulunan BESMEK Eğitim Merkezinde 232 branşta verilen eğitimler kapsamında açılan kurs sayısının yıl boyunca 800'e ulaşması hedefleniyor.

KURSA 16 YAŞ VE ÜZERİ TÜM VATANDAŞLAR KATILABİLİR

Beyoğlu Belediyesi BESMEK kursları ile Bilişim Teknolojilerinden Çocuk Gelişimine, Yabancı Dil Eğitiminden Kişisel Gelişime, Sanat ve Tasarımdan Giyim Üretim Teknolojilerine kadar birçok alanda eğitimler sunuluyor. 16 yaş ve üzeri tüm vatandaşların katılabildiği kurslar, ilçe halkının mesleki gelişimine katkı sunması ve sektörün nitelikli insan kaynağına ulaşması açısından büyük bir önem taşıyor. Kayıt yaptırarak ücretsiz eğitimlerden faydalanabiliyor.


BESMEK'te yüz yüze eğitim kaldığı yerden devam ediyor
BESMEK'te yüz yüze eğitim kaldığı yerden devam ediyor
BESMEK'te yüz yüze eğitim kaldığı yerden devam ediyor
BESMEK'te yüz yüze eğitim kaldığı yerden devam ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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