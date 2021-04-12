BESMEK'te çamurdan sanata yolculuk

Beyoğlu Belediyesi tarafından açılan Seramik Şekillendirme Kursu'na katılan kursiyerler, çamuru hayal ettikleri sanat eserlerine dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyorlar.

Beyoğlu Belediyesi tarafından açılan Seramik Şekillendirme Kursu'na katılan kursiyerler, çamuru hayal ettikleri sanat eserlerine dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyorlar.

Beyoğlu Belediyesi tarafından ilçenin 15 farklı noktasında bulunan BESMEK Eğitim Merkezleri'nde açılan Kişisel Gelişim ve Meslek edindirme kurslarında eğitimler devam ediyor. Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde gerçekleştirilen eğitimlere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. En çok talep gören kurslardan bir tanesi de Alev Ofluoğlu Çıksalın Eğitim Merkezinde açılan Seramik Şekillendirme Kursu oldu. Kursa katılarak seramik sanatının inceliklerini öğrenen kursiyerler, çamuru hayal ettikleri sanat eserlerine dönüştürüyorlar.

"KURSTA HER YAŞ GRUBUNDAN KURSİYERLERİMİZ VAR"

Seramik Biçimlendirme Eğitmeni Rabia Yavuz kursta çamurun ilk ve en ham halinden başladıklarını dile getirerek, "Bu teknikleri tek tek sırayla öğretiyoruz öğrencilere. Daha sonra bunlar fırına giriyor. Bisküvi pişirme dediğimiz yöntemle pişiriliyor. 900 – 1040 derece arasında pişirim gerçekleştiriliyor. Fırından çıkan bu ürüne bisküvi deniliyor. Esere rengini parlaklığını veren 'sır' dediğimiz madde ile sırlıyoruz. Tekrar fırına gidiyor ve ürün bitmiş oluyor. Dekor teknikleri ve üçüncü kez fırına girmesi gereken bazı durumlar olabiliyor. Ancak ilk veya ikinci fırında da eser bitmiş olabiliyor. Kursta her yaş grubundan kursiyerlerimiz var. Hiçbir bilgisi olmadan kursa katılan kursiyerlerimiz bile burada aldıkları eğitimle çok iyi bir seviyeye geldiler" dedi.

Seramik Biçimlendirme Kursu, Beyoğlu Belediyesi Alev Ofluoğlu Çıksalın Semt Konağı'nda yeni kursiyerlerini bekliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı