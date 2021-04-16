BESMEK tasarım ve üretim atölyesi ile aile ekonomisine tam destek
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BESMEK tasarım ve üretim atölyesi ile aile ekonomisine tam destek

BESMEK tasarım ve üretim atölyesi ile aile ekonomisine tam destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BESMEK Tasarım ve Üretim Atölyesi aile ve ülke ekonomisine katkı sunuyor.

BESMEK Tasarım ve Üretim Atölyesi aile ve ülke ekonomisine katkı sunuyor. Yedi farklı branşta eğitimlerin verildiği atölye, iş hayatında özellikle kadın istihdamının artırılması açısından büyük önem taşıyor. Atölye de pandemi sürecinden itibaren 2 milyon maske üretildi. Ayrıca ilçede görev yapan öğretmenlere, hijyen seti içeren 2 bin adet çanta dağıtıldı.

Beyoğlu Belediyesi tarafından BESMEK Eğitim Merkezleri'nde açılan Tasarım ve Üretim Atölyesi yoğun ilgi görüyor. Ahşap oyma, porselen, ev tekstili, atık kağıt ve muhtelif ambalajdan aksesuar oluşturma, düz dikiş makineci, güzel sanatlara hazırlık ve tasarım branşlarında verilen eğitimler Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Kursiyerler çeşitli üretim alanlarında tecrübeler kazanarak yeni ve özgün fikirler geliştirebilmelerini sağlamak amacıyla kurulan atölye ile ülke ve aile ekonomisine katkı sunulması ve iş hayatında özellikle kadın istihdamının artırılması açısından büyük önem taşıyor. Atölye de pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte belediye çalışanları ve ilçe halkına dağıtılmak üzere maske üretimi gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında 2 milyon maske üretilerek hem belediye personeline hem de çeşitli noktalarda kurulan stantlarla vatandaşlara ulaştırıldı.Tasarım ve Üretim Atölyesinde ayrıca ilçede görev yapan öğretmenlere özel hijyen seti içeren 2 bin adet çanta üretilerek dağıtıldı. - İSTANBUL

BESMEK tasarım ve üretim atölyesi ile aile ekonomisine tam destek
BESMEK tasarım ve üretim atölyesi ile aile ekonomisine tam destek
BESMEK tasarım ve üretim atölyesi ile aile ekonomisine tam destek
BESMEK tasarım ve üretim atölyesi ile aile ekonomisine tam destek
BESMEK tasarım ve üretim atölyesi ile aile ekonomisine tam destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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