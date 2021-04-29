BESMEK'le meslek sahibi oluyorlar
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BESMEK'le meslek sahibi oluyorlar

BESMEK'le meslek sahibi oluyorlar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beyoğlu Belediyesi BESMEK Eğitim Merkezi ile İŞKUR işbirliğinde açılan Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'na katılan vatandaşlar, meslek öğrenirken aynı zamanda para da kazanıyor.

Beyoğlu Belediyesi BESMEK Eğitim Merkezi ile İŞKUR işbirliğinde açılan Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'na katılan vatandaşlar, meslek öğrenirken aynı zamanda para da kazanıyor.

Beyoğlu Belediyesi ile İŞKUR işbirliğinde Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları verilmeye başlandı. Meslek Edindirme amaçlı açılan kurslarda eğitimler Beyoğlu Belediyesi BESMEK Eğitim Merkezleri'nde gerçekleştiriliyor. 2020-2021 eğitim öğretim yılında pilot olarak uygulanan proje kapsamında ilk olarak 'Düz Dikiş Makineci' ve 'Pastacı Çırağı' kursları açıldı. Pandemi şartlarına uygun olarak devam eden kurslara iş arayan vatandaşlar ve meslek sahibi olmak isteyen ev hanımları yoğun ilgi gösteriyor.

Meslek öğrenirken aynı zamanda para kazanıyorlar

Meslek kurslarında katılımcılara detaylı eğitimler verilirken, geleceklerini şekillendirmeleri noktasında da yol gösterici bilgiler paylaşılıyor. Kurslara katılan vatandaşlar meslek öğrenirken aynı zamanda para kazanıyor. Aldıkları eğitim süresince günlük 35 TL cep harçlığı alan kursiyerlerin, geldikleri gün sayısı kadar sigortaları da İŞKUR tarafından yatırılıyor. Kursları başarı ile bitiren kursiyerler MEB onaylı sertifika almaya hak kazanıyor. Bu yıl pilot uygulama olarak iki branşta açılan kurslar, yeni eğitim öğretim yılında birçok farklı meslek grubunda açılacak. - İSTANBUL

BESMEK'le meslek sahibi oluyorlar
BESMEK'le meslek sahibi oluyorlar
BESMEK'le meslek sahibi oluyorlar
BESMEK'le meslek sahibi oluyorlar
BESMEK'le meslek sahibi oluyorlar
BESMEK'le meslek sahibi oluyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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