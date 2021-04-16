BESMEK eğitimleriyle kursiyerler düzenli gelir elde etme imkanı buluyor
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BESMEK eğitimleriyle kursiyerler düzenli gelir elde etme imkanı buluyor

BESMEK eğitimleriyle kursiyerler düzenli gelir elde etme imkanı buluyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu Sanat Meslek Eğitimi Kursları (BESMEK) Tasarım ve Üretim Atölyesi ile ülke ve aile ekonomisine katkı sunuyor.

Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu Sanat Meslek Eğitimi Kursları (BESMEK) Tasarım ve Üretim Atölyesi ile ülke ve aile ekonomisine katkı sunuyor. Yedi farklı branşta eğitimlerin verildiği atölye, iş hayatında özellikle kadın istihdamının artırılması açısından büyük önem taşıyor.

Beyoğlu Belediyesi tarafından BESMEK Eğitim Merkezleri'nde ahşap oyma, porselen,  ev tekstili, atık kağıt ve muhtelif ambalajdan aksesuar oluşturma, düz dikiş makineci, güzel sanatlara hazırlık ve tasarım branşlarında verilen eğitimler koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Kursiyerler çeşitli üretim alanlarında tecrübeler kazanarak yeni ve özgün fikirler geliştirebilmelerini sağlamak amacıyla kurulan atölye; ülke ve aile ekonomisine katkı sunulması ve iş hayatında özellikle kadın istihdamının artırılması açısından büyük önem taşıyor.

KURSİYERLER ALDIKLARI EĞİTİMLE DÜZENLİ GELİR ELDE ETME İMKANINA KAVUŞUYOR

BESMEK Tasarım ve Üretim Atölyesi'nde eğitimler başlangıç, temel ve ileri düzey olmak üzere kademeli olarak veriliyor. Eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerler harcadıkları emekleri karşılığında düzenli gelir elde etme imkanına da kavuşmuş oluyor. Tasarım ve Üretim Atölyesi ile meslek edinen kursiyerlere; ürünlerini üretmesi, ürettikleri ürünleri nitelikli hediyelik ürün mahiyetine getirmesi, gezici karavan ve çeşitli satış merkezlerinde satışa sunulması noktasında da yardımcı olunması amacıyla çalışma yürütülüyor.

PANDEMİ SÜRECİNDE 2 MİLYON MASKE ÜRETİLEREK VATANDAŞLARA DAĞITILDI

BESMEK Tasarım ve Üretim Atölyesi'nde, pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte belediye çalışanları ve ilçe halkına dağıtılmak üzere maske üretimi gerçekleştirdi. Kursiyerlerin yanı sıra öğretmenler ve gönüllüler de maske üretim aşamaları olan dikim, ayıklama, sayım, sterilizasyon, paketleme, etiketleme işlemlerinde görev alarak üretime katkı sağladı. Çalışma kapsamında 2 milyon maske üretilerek hem belediye personeline hem de çeşitli noktalarda kurulan stantlarla vatandaşlara ulaştırıldı. Tasarım ve Üretim Atölyesinde ayrıca ilçede görev yapan öğretmenlere özel hijyen seti içeren 2000 adet çanta üretilerek dağıtıldı.


BESMEK eğitimleriyle kursiyerler düzenli gelir elde etme imkanı buluyor
BESMEK eğitimleriyle kursiyerler düzenli gelir elde etme imkanı buluyor
BESMEK eğitimleriyle kursiyerler düzenli gelir elde etme imkanı buluyor
BESMEK eğitimleriyle kursiyerler düzenli gelir elde etme imkanı buluyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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