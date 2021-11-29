BEŞLER MAKARNA AİLESİ'NDEN, "100.YILDA 100 HAYIRSEVER" KAMPANYASINA 3 OKUL DESTEĞİ

GAZİANTEP (Habermetre) - Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılında şehrimize kazandırılacak 100 eser yapılması amacıyla başlatılan, Gaziantep Valiliği koordinesinde devam eden "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyasına Beşler Makarna Ailesinden büyük destek geldi.

Hayırsever Beşler Makarna Ailesiyle, Şehitkamil İlçesi İbni Sina Mahallesine 8 derslikli Anaokulu ve 18 derslikli İlkokul ile 8 Şubat Mahallesine 18 derslikli İlkokul yapımı için valilikte protokol imza töreni düzenlendi.

Törene Vali Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Hayırsever Kemal Çakmak, Remzi Çakmak, Ömer Çakmak ile Ahmet Çakmak katıldı.

Törende konuşan Vali Davut Gül şunları aktardı: "Çakmak ailesi hayırsever bir aile. Hayır hasenat konusunda sadece Gaziantep'te değil Türkiye'nin her yerinde ciddi anlamda sosyal sorumluluk projeleri var. Bu proje içerisinde de biz bir okul yapar mısınız dedik. Kendileri 1 okul değil, 3 okul yaparız dediler. Kemal Bey'e, Çakmak Ailesinin tüm fertlerine ve Beşler Grup Ailesine teşekkür ediyoruz. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 3 Aralık'ta bu projeyi neticelendireceğiz. "

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ise, Hayırsever Beşler Makarna Ailesiyle yapılan protokolün, 2 İlkokul 1 tane de Anaokulu olacağını belirterek, çocuklarımızın ve velilerimizin adına katkılarından dolayı hayırsever aileye teşekkürlerini iletti.

Hayırsever Kemal Çakmak, "Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle, Sayın Valimizin başlattığı 100 eser kampanyasına 3 tane okulu Milli Eğitim'e bağışlayacağız. Hayırlı uğurlu olsun" dedi

Konuşmaların ardından imzalar atılarak hayırsever aileye Vali Davut Gül tarafından, teşekkür belgeleri verildi.

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