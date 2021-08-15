Beslenmemiz, Duygular Üzerinde Etkili mi Beslenme ve Duygular Arasındaki İlişki!
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Beslenmemiz, Duygular Üzerinde Etkili mi Beslenme ve Duygular Arasındaki İlişki!

Beslenmemiz, Duygular Üzerinde Etkili mi Beslenme ve Duygular Arasındaki İlişki!
Wise.tv - Haberler | Ekonomi

Bireysel Danışmanlık veren Holistik Beslenme Uzmanı Ece Benligiray, beslenme ve duygusal ilişki arasındaki denge ile ilgili önemli noktalara değindi.

Bireysel Danışmanlık veren Holistik Beslenme Uzmanı Ece Benligiray, beslenme ve duygusal ilişki arasındaki denge ile ilgili önemli noktalara değindi.

Sağlıklı duygu durumuna sahip olabilmek için sağlıklı bağırsak mikroflorasına ihtiyacımız olduğunu ve duygularımızın bağırsak ve beyin bağlantısı ile yönetildiğini söyleyen Benligiray, bu sebepten dolayı tükettiğimiz yiyeceklerin oldukça önemli olduğunun altını çizdi.

Mutsuz ve depresyondayken, bedenin hayatta kalması için mutluluk hormonu salgılamasını sağlayan şekerli gıdalara ihtiyaç duyduğunu belirtti. Sağlıklı beslenildiğinde iyi bir bağırsak mikroflorasına sahip olunduğunu, buna bağlı olarak da duygu durumunun iyi olacağını vurgulayan Benligiray, sağlıksız beslenildiği takdirde ise kötü bir duygu durumunda olunacağını ve ikisinin kesinlikle birbiriyle bağlantılı olduğunu vurguladı.

Kaynak: Wise.tv

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