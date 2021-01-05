Beslenmede tahıl ve baklagiller kombine edilerek protein ihtiyacı karşılanabiliyor
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Beslenmede tahıl ve baklagiller kombine edilerek protein ihtiyacı karşılanabiliyor

05.01.2021 15:07 | Son Güncelleme: 05.01.2021 15:07
Beslenmede tahıl ve baklagiller kombine edilerek protein ihtiyacı karşılanabiliyor

Türkiye Vegan Derneği Üyesi ve Koç Üniversitesi Hastanesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Suat Erus, sadece bitkisel gıdalar tüketilerek protein ihtiyacının karşılanabileceğini söyledi.

Türkiye Vegan Derneği Üyesi ve Koç Üniversitesi Hastanesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Suat Erus, sadece bitkisel gıdalar tüketilerek protein ihtiyacının karşılanabileceğini söyledi.

Erus, Trakya Üniversitesi Hayvan Dostları Topluluğunca çevrimiçi düzenlenen "Veganlık ve sağlığa etkileri" konulu panelde, hayvanlara tüm proteinlerin bitkilerden geldiğini ifade etti.

Tahıl ve baklagillerin iyi birer protein kaynağı olduğunu anlatan Erus, "Tüm proteinler hayvanlara bitkilerden gelmektedir. Bu yüzden bitkisel gıdaları yiyerek hiçbir esansiyel aminoasitten eksik kalmayız. Bunun en basit çözümü, tahıllar ile baklagilleri kombine etmek." dedi.

Erus, sadece hayvansal proteinleri tüketmenin vücudun asidik dengesini tehlikeye düşürebileceğini dile getirdi.

Tahıl ve baklagillerin birlikte tüketilmesi tavsiyesinde bulunan Erus, şöyle devam etti:

"Bizim miras aldığımız Osmanlı mutfağı bunlardan bir tanesi. Mesela beyaz pilav diye bir yemek aslında yok. Nohutlu pilav, şehriyeli pilav, kuru fasulye pilav var. Aslında bunlar hep farkında olmadan kombine edilmiş proteinler. Bunu bu şekilde yiyebildiğiniz zaman bunlar genelde esansiyel aminoasitlerin tümünü içermektedir. Baklagiller bazında değil ama yediğiniz besin bazında düşündüğünüz zaman hiçbir zaman esansiyel aminoasitten eksik kalmazsınız. Bilakis hayvansal besinler tek başına tüm esansiyel aminoasitleri içerdiği için hayvansal protein alırsanız, doymuş ve trans yağları, vücutta oksidasyona sebep olacak birçok alınmaması gereken şeyi fazladan almış olursunuz. "

Vücudun bir bütün olarak düşünülmesi gerektiğine işaret eden Erus, "Hayvansal gıdalar bir şeye iyi gelse bile diğer hastalıkları da düşünmeliyiz. Bütünsel düşünmemiz gerekir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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